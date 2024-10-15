Правительство поручило обеспечить регионы необходимым объемом воды

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов обратил на подготовку к будущему вегетационному периоду. Глава правительства дал поручение обеспечить действий в предоставлении регионам необходимого объема воды, передает BaigeNews.kz.

"Для этого необходимо провести работу по наполнению водохранилищ и снижению потерь воды в ирригационный период. Кроме того, руководству МСХ и водных ресурсов поручено разграничить свои функции в части увеличения площадей орошаемых земель, субсидирования стоимости услуг по подаче воды аграриям и расходов при инвестировании в водосберегающие технологии. Также необходимо выработать механизмы стимулирования внедрения водосберегающих технологий на орошаемых землях, активно применять цифровой учет воды", - сказал Бектенов.