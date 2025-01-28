Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о том, какой будет размер ставки НДС, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Сейчас уже в средствах массовой информации пишут, что предлагаемая ставка НДС 20%. Я вам сразу хочу сказать, ставка НДС 20% - наиболее распространенная ставка в мире. Мы пока еще, правительство, не определились насчет ставки. Я вам честно скажу. Почему? Потому что, ну допустим, месяц где-то уже мы проводим консультации, несколько раз мы встречались с ассоциациями бизнесменов. Проводим постоянные встречи на площадке НПП "Атамекен"", - сказал Жумангарин.

Вместе с тем, он отметил, что в уточнении ставки будут рассматриваться расчеты ведущих экономистов страны. Уже произведены несколько расчетов на базе макрофинансовой модели Национального банка.