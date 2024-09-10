Правительство поддержало смету на проведение референдума

Ранее Центральная комиссия референдума представила правительству проект сметы расходов на организацию и проведение республиканского референдума в размере 15,5 миллиардов тенге. Правительство рассмотрело смету и приняло своё решение, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Решение принято. Нам поддержали 15,4 миллиардов тенге. То есть урезали некоторые позиции. Были спорные моменты. В принципе наша смета была поддержана", - сказала член ЦКР Сабила Мустафина.

Она добавила, что после каждой выборной кампании государству согласно закона возращается остаток неиспользованных средств. В 2022 году на референдуме вернули государству 1,6 миллиард тенге, которые были сэкономлены в результате договорных условий по закупкам товаров, услуг нашими территориальными комиссиями и центральной комиссией. Также экономия была по оплате труда членов комиссии.