На какие цели правительство направит свыше 500 млрд тенге инвестиций

Редакция Primeminister.kz опубликовала интервью с заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Нурланом Байбазаровым, передаёт BaigeNews.

Основными темами разговора стали привлечение инвестиций, запуск новых программ развития в различных отраслях экономики, модернизация сферы ЖКХ, формирование Национального инфраструктурного плана, разработка нового Налогового кодекса и другие.

Алишер Кожасбаев:

– Как бы Вы охарактеризовали сегодняшнее состояние экономики? Что с ней происходит сейчас?

Нурлан Байбазаров, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики:

– Сегодня экономика Казахстана развивается стабильно. Темпы роста по отдельным отраслям превышают показатели за аналогичные периоды прошлого года. Но, конечно, есть отрасли, темпы роста которых снизились. Если говорить по итогам пяти месяцев, то наиболее сильно пострадала сфера торговли. Это во многом связано с масштабными паводками, которые случились в нашей стране весной этого года. Больше половины регионов находились в таком состоянии, когда деловая активность падала, инфраструктура страдала, соответственно, торговый оборот, логистические связи были нарушены. Те же причины повлияли на отрасли транспорта и связи, которые тоже, можно сказать, снизили темпы роста.

– А что насчет добычи нефти?

– По добыче нефти мы идем по графику – план выполнен на 99,9%. Минимальное снижение уровня добычи было связано с месторождениями, которые находились в Атырауской области.

– Каковы планы правительства по решению накопившихся проблем в экономике, инфраструктуре, обрабатывающей промышленности на этот год?

– На сегодня мы определили источники и направления для инвестиций: в инфраструктуру, обрабатывающую промышленность, агропромышленный комплекс.

Если говорить о цифрах, то мы оцениваем инвестиции для обеспечения роста экономики в размере 9,6 трлн тенге. В эту сумму включены бюджетные инвестиции, которые у нас уже предусмотрены в бюджете. Основную часть занимают внебюджетные источники инвестиций в размере 7 трлн тенге.

В первую очередь это средства наших национальных холдингов: вся свободная ликвидность, которая есть у "Самрук-Қазына" и "Байтерека", направлена на эту программу роста.

Второй источник – это внутренний и внешний рынки капитала. Мы активно задействуем сейчас внутренние ресурсы. Это средства банков второго уровня и других институциональных внутренних инвесторов.

Важная работа ведется с международными финансовыми организациями. Мы привлекаем длинное льготное финансирование для наших проектов.

И еще один источник – это частные инвестиции как отечественных внутренних инвесторов, так и иностранных инвесторов. Это основные источники инвестиций, которые мы сейчас мобилизовали.

– Расскажите подробнее о трех направлениях: инфраструктура, обрабатывающая промышленность и АПК.

– Во-первых, это инфраструктурные инициативы главы государства, которые были озвучены во время проведения Национального курултая в городе Атырау. Это строительство дорог и жилья для населения, запуск новых льготных ипотечных программ, газификация, модернизация жилищно-коммунального хозяйства нашей страны. На эти четыре направления мы направляем 2,6 трлн тенге инвестиций.

Как я уже сказал, источники определены. В основном это внебюджетные источники финансирования. Сейчас в регионах идет активная реализация всех этих направлений.

По газификации населения мы планируем за счет выделяемых средств в размере 195 млрд тенге газифицировать 87 населенных пунктов, где проживает более 300 тыс. наших граждан.

В этом году по линии "Отбасы банка" запущены новые ипотечные программы – "Отау" и "Наурыз". На эти цели будут инвестировано 450 млрд тенге.

12 тыс. км дорог предстоит в этом году отремонтировать и построить. Эти работы тоже с начала весеннего периода активизированы.

Модернизация ЖКХ также продолжается. В этом году нам предстоит отремонтировать 6,5 тыс. сетей и привести в порядок 55 теплоисточников.

Также хочу отметить, что с июля Банк развития Казахстана запускает новую программу по предоставлению тенгового финансирования для субъектов естественных монополий и коммунальных служб. Это касается финансирования капитальных затрат в этой сфере. Мы планируем направить не менее 300 млрд тенге в течение первых 5 лет.

Кроме этого, в текущем году мы начинаем активное восстановление водохозяйственной системы нашей страны. Паводки, которые прошли весной, показали неразвитость инфраструктуры в этой сфере. Мы определили 16 проектов, которые требуют инвестиций в размере более 500 млрд тенге. Источники этих инвестиций также определены. Мы сейчас находимся на стадии привлечения льготного финансирования со стороны Исламского банка развития. Средства предоставляются на длительный период и по очень низкой ставке. Это позволит нам решить накопившиеся проблемы в этой сфере.

– В водном хозяйстве?

– В водном хозяйстве, да. Это, конечно, также позволит нам влиять на расширение орошаемых земель и поспособствует развитию агропромышленного комплекса.

– То есть такой кумулятивный эффект получается?

– Да, это будут водохранилища и оросительные каналы. Вся необходимая инфраструктура будет либо заново построена, либо реконструирована. Мы укрепляем не только инфраструктуру водного хозяйства, но и техническую инфраструктуру служб, которые задействованы в этой сфере.

В первую очередь по поручению Главы государства мы осуществим полное обновление техники и средств в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям. В водном хозяйстве мы также оснастим необходимой техникой систему "Казводхоза".

– Можно уточнить: это средства "Жасыл даму" туда идут? Важно говорить о том, куда идут эти деньги.

– Средства "Жасыл даму" идут именно на обновление, оснащение техникой тех сфер, которые в этом нуждаются. Это лесное хозяйство, водное хозяйство и система чрезвычайных ситуаций.

На эти цели мы направим более 200 млрд тенге. Реализация проектов уже начинается. В этом году будет поставлена первая партия техники.

– Вы упомянули дороги. Можем о них поговорить чуть подробнее?

– Это исторический максимум: никогда в нашей стране так много дорог не строили и не ремонтировали. Даже когда мы реализовывали проект "Нурлы жол" таких объемов не было – 12 тыс. км дорог. Понятно, это объем не одного года, но в этом году мы закончим строительство дорог, которые были начаты ранее. В их числе трасса Талдыкорган – Оскемен, реконструкция дороги Астана – Алматы, реконструкция и строительство дорог вокруг Балхаша и некоторые дороги в западном регионе.

Продолжается строительство железных дорог Достык – Мойынты, обход города Алматы, Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз. Проекты были начаты в прошлом году.

Все они направлены на развитие транзитного потенциала, закрепление позиции нашей страны как основного транзитного хаба в Центрально-Азиатском регионе. Реализация всех этих проектов, конечно, способствует развитию Среднего коридора.

Также в этой связи мы активно обновляем основные средства в системе "Қазақстан темiр жолы". Закупаем новые грузовые вагоны. В этой работе задействованы мощности отечественного производства. Мы загружаем заказами наши заводы в этой сфере. Это все направлено на обеспечение развития транспортно-транзитного потенциала.

– А что насчет Национального инфраструктурного плана? Глава государства задачу поставил, его нужно было разработать.

– Эти проекты являются частью Национального инфраструктурного плана. Он разработан, сейчас находится на стадии утверждения в Правительстве. В целом план предусматривает реализацию более 200 проектов в период с этого года до 2029 года включительно.

Объем инвестиций составляет более 40 трлн тенге. Это достаточно значительные инвестиции, и мы понимаем, что стоит серьезная задача по их привлечению. Мы рассчитываем финансировать Национальный инфраструктурный план именно за счет частных инвестиций, за счет внешних прямых инвестиций.

– Многих интересует вопрос развития обрабатывающей промышленности. Какие меры принимаются для увеличения загрузки отечественных производителей?

– Развитие обрабатывающей промышленности можно разделить на две части. Первая часть – это создание новых, а также реконструкция и модернизация действующих производств. Вторая часть – это загрузка созданных или модернизированных предприятий.

Касательно первой части идет работа. Это создание промышленного каркаса нашей страны по поручению главы государства. В этом направлении мы работаем по реализации крупных промышленных проектов. Сформирован их перечень на сумму более 15 трлн тенге. Это касается черной и цветной металлургии, это нефть и газохимия, химическая промышленность, пищевая промышленность, машиностроение, в том числе автомобилестроение.

Отдельно можно сказать про сферу туризма, потому что она тоже является приоритетным направлением нашего правительства. Недавно глава государства провел специальное совещание по развитию туристической отрасли. В этой сфере мы также реализовываем крупные проекты. Потому что туризм создает мультипликативный эффект. В частности, спрос на ту же продукцию обрабатывающей промышленности.

Если касаться второй части вопроса по загрузке предприятий, безусловно, должен быть спрос на продукцию отечественных производителей. Этот спрос создают госсектор и частный сектор. Если брать государственный сектор, у нас есть так называемые регулируемые закупки, куда входят государственные закупки и закупки квазигоссектора. Это огромный рынок. К этому можно еще добавить закупки недропользователей, которые мы в той или иной степени регулируем косвенным образом. Этот рынок оценивается более чем в 20 трлн тенге. Каждый год идет закупка товаров, работ и услуг.

И этот огромный рынок спроса должен удовлетворяться предложением со стороны наших производителей. Одна из приоритетных задач правительства в этом году – именно вот эту синергию создать. То есть, с одной стороны, должен быть выпуск продукции, которую будет покупать наш госсектор. С другой стороны, госсектор должен быть открыт для этих закупок.

Мы реализовываем конкретные шаги в этом направлении. Во-первых, мы расширили перечень системы национальных изъятий и закупок товаров, работ и услуг, которые могут в приоритетном порядке закупаться нашим госсектором у отечественных производителей.

Второе направление – мы сейчас работаем над совершенствованием закона о госзакупках. Сейчас данный закон находится в Парламенте. Он позволит закрепить меры, которые направлены на закуп отечественной продукции, на упрощение этих процедур. Данный вопрос находится на контроле Правительства.

– Если говорить про точки роста, приоритеты этого года – инфраструктура, обрабатывающая промышленность, поддержка отечественного товаропроизводителя. Может быть, есть что-то еще?

– Это агропромышленный комплекс. В этом году мы не только уделяем внимание переработке пищевых продуктов в этой отрасли, но также кратно нарастили финансирование весенне-полевых работ. Фермеры получили доступ к льготным деньгам под 5% годовых в тенге.

Также буквально на днях холдинг "Байтерек" запустил новую программу лизинга по обновлению сельхозтехники, тоже под 5% для аграриев. Мы здесь стимулируем и отечественное производство сельхозтехники. Наши производители получают таким образом заказы на свою продукцию.

– Мне бы хотелось спросить Вас про либерализацию экономики. Этот указ подписан главой государства. Расскажите чуть подробнее, что это за указ? Что он означает для экономики и для людей?

– Это самая важная структурная реформа, которую мы должны осуществить. Какие основные направления этого указа? Во-первых, это, конечно, снижение доли государства в экономике. Сейчас, по разным оценкам, доля государства составляет более 40%. Данный указ направлен именно на ее снижение. Для этих целей мы должны осуществить приватизацию государственных активов. Эту задачу мы должны исполнить до конца 2028 года. То есть поэтапно осуществить приватизацию государственных активов.

В соответствии с указом создан Национальный офис по приватизации. Его задача до конца года – провести ревизию всех госактивов, анализ обоснованности их участия в экономике, анализ их состояния и эффективности. После этого мы сформируем перечень активов, которые поэтапно будут выставлены на приватизацию.

Данная работа уже проводилась и проводится. Есть Комплексный план по приватизации, который сейчас тоже находится в реализации. Но Национальный офис призван именно еще раз оценить потенциал приватизации, оценить роль государственных институтов, которые работают в различных секторах экономики, на товарных рынках. Это первая часть.

Вторая часть – это развитие конкуренции через снятие норм и ограничений, которые мешают формированию рыночной цены в экономике. Это кардинальное сокращение кросс-субсидирования в экономике, когда за счет доходов одной отрасли субсидируются другие отрасли экономики. Эту работу мы должны закончить тоже до конца 2029 года. Определить, в каких сферах нужно проводить эту работу, какие сектора нуждаются в снижении кросс-субсидирования либо в полном отказе от него, какие нормы мешают развитию бизнеса, что ограничивает конкуренцию. Потому что приватизация означает приход частных инвесторов в те сектора, где работает государственный сектор.

– Вопрос, который сейчас больше всего обсуждается, – Налоговый кодекс. Можете рассказать, что будет ужесточаться или смягчаться? Для чего меняется Налоговый кодекс? Что нового нужно в него привнести?

– Главные контуры Налогового кодекса, каким он должен быть, обозначил Глава государства. Это, прежде всего, принцип сбалансированности. То есть Налоговый кодекс, с одной стороны, должен обеспечивать достаточные доходы бюджета для функционирования социальной сферы, для выполнения других государственных задач. С другой стороны, он должен стимулировать бизнес и инвестиции, обеспечивать экономический рост, увеличение производства. Вот эта сбалансированность – главная задача нового Налогового кодекса.

Какие основные направления? Во-первых, это налоговое администрирование. Переход на сервисную модель, когда мы применяем не карательные меры, а, наоборот, стимулирующие и поддерживающие меры, консультативные меры, чтобы сопроводить бизнес от начала его создания. Все должно идти по сервисной модели. Это первая задача. Здесь речь идет о совершенствовании налогового администрирования, полной цифровизации. Это первое направление.

Второе направление – это сокращение налоговых льгот. Главой государства была поставлена конкретная задача – сократить не менее 20% налоговых льгот. Мы провели работу по общей оценке ситуации и сейчас предлагаем сократить налоговые льготы на сумму более 1,3 трлн тенге.

Третье направление – это сокращение или оптимизация в целом налогов и сборов. Здесь тоже предложения есть.

Еще одно важное направление – это, конечно, блок стимулирования экономики, инвестиций, бизнеса. Мы предлагаем сохранить все основные инвестиционные преференции, которые есть в Налоговом кодексе. Также ряд новых мер предлагаем для стимулирования привлечения иностранных и внутренних инвестиций. Также будем активно стимулировать геологоразведку, потому что наши недра обладают достаточными запасами, их надо доразведать и понять потенциал дальнейшего развития горнодобывающей отрасли.

Также мы работаем над расширением налогооблагаемой базы, над снижением теневой экономики. В первую очередь это касается малого и среднего бизнеса. Мы предлагаем упростить специальные налоговые режимы. Мы хотим сократить их до трех: для самозанятых, для малого бизнеса и для аграриев. Три основных режима мы предлагаем.

Что касается повышения доходов бюджета, мы предлагаем дифференцированный подход по корпоративному подоходному налогу. Предлагаем повысить КПН в высокомаржинальных финансовых операциях в игорном бизнесе, но в то же время сохраняем действующую ставку КПН для реального сектора. Но при инвестициях в высокие переделы в обрабатывающей промышленности мы предлагаем сократить КПН в 2 раза до 10%. То есть это тоже должно стимулировать бизнес активно вкладываться в обрабатывающую промышленность.

– То есть не сырье вывозить, а обрабатывать и продать?

– Да. Также важный вопрос – это автоматизация процесса возврата НДС. Это тоже будет решаться в новом Налоговом кодексе.

Для поддержки доходов наших пенсионеров предлагаем исключить обложение пенсионных доходов индивидуальным подоходным налогом в размере 10%.

– Сейчас убираете эту норму, правильно?

– Мы предлагаем убрать. Но решения еще будут принимать Парламент и глава государства.