Правительство ограничило доступ к информации о возврате активов

Власти Казахстана ограничили доступ к части информации о возврате активов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова проведено очередное заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов. По итогам принято решение включить в реестр ряд субъектов олигополии, соответствующих критериям, установленным законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов". С учетом инвестиционных, репутационных, социально-экономических рисков и факторов, содержание реестра отнесено комиссией к информации ограниченного распространения", - сообщили в пятницу в пресс-службе генеральной прокуратуры.

Комитету по возврату активов генпрокуратуры указано на принятие мер по уведомлению субъектов об их включении в реестр.

"Лица, включенные в реестр, обязаны предварительно информировать Комитет об отчуждении, наложении обременений или передаче в доверительное управление принадлежащих им активов. Комитетом продолжается работа по мониторингу и анализу информации в целях установления лиц, вовлеченных в схемы незаконного вывода активов, их местонахождения, стоимости, а также признаков и источников приобретения", - добавили в ведомстве.