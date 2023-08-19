"Правительство не имеет цельного взгляда на будущее страны" - политолог

Стране нужны люди, которые выступят с конкретными предложениями о том, в каком направлении нужно развивать экономику, и имеют цельный взгляд на будущее Казахстана. Такое мнение в интервью корреспонденту BaigeNews.kz выразил политолог, член Национального курултая Бурихан Нурмухамедов.

Прошел почти год с послания Президента народу Казахстана 2022 года. 1 сентября Касым-Жомарт Токаев снова выступит перед страной, и представит новую экономическую модель. Мы спросили у эксперта, насколько эффективно, по его мнению, исполнялись поручения Главы государства в этом году.

"Как говорится в одной поговорке: "Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет". Если говорить о деятельности правительства, оно, вроде как, тоже делает все, что может", - сказал политолог.

Эксперт предложил разобраться подробнее в том, что такое послание и как оно готовится. Он отметил, что это ежегодное выступление Президента перед страной является конституционной нормой. Президент должен озвучивать планы на ближайшие годы. Обычно это трехлетний период, потому что бюджет верстается на три года.

Политолог подчеркнул, что на содержание послания влияют также принятые ранее долговременные государственные программы. Исходя из них формируются задачи на текущий период.

"Теперь представьте, когда послание готовится, сколько взглядов, позиций различных ведомств на него влияет. Большая проблема состоит в том, что правительство не имеет цельного взгляда на будущее страны, на экономику и то, к чему мы должны прийти в течение, к примеру, трех-четырех лет. Поэтому, если взять чисто формально, - поручения президента выполняются. Но проблема в том, что у нас нет сильного примера, который бы имел собственное видение, как и что делать. У нас правительство больше выступает как исполнитель", - заявил он.

Член национального курултая подчеркнул, что нужно исходить из реальной жизни и ставить соответствующие задачи.

"Надо сбросить все эти "оковы", которые мешают, в том числе, государственные программы. Как вы знаете, у нас поставлен на утрату проект "Рухани жанғыру". Соответственно начали пересматривать все предыдущие госпрограммы. Их сейчас переименовывают, меняют сроки. Но содержание, к сожалению, остается тем же. Мне кажется, надо отходить от этого, и вначале представить картину в целом: в какую сторону и как должна двигаться экономика. Тогда эти послания будут более реалистичными, и реализация их приведет непосредственно к улучшению жизни простых людей", - добавил эксперт.

Нурмухамедов напомнил о том, что президент поручил увеличить реальные доходы населения.

"Но увеличились ли они? Сейчас будут списывать на геополитическую ситуацию, санкции со стороны Запада в отношении России, на то, что рубль ослабел и так далее", - посетовал он.

Политолог выразил мнение, что необходимо менять подход к формированию самого послания, учитывая, насколько поставленные задачи обоснованы, проведена ли соответствующая ревизия.

"Президент показывает стремление двигаться в этом направлении, но, я боюсь, что это еще недостаточно. Я считаю, что механизм неправильный, когда все строится на поручениях президента. У правительства должен быть некий самостоятельный взгляд. У нас вообще никто не говорит от своего имени. Соответственно, когда таких людей нет, надеяться, что какие-то изменения произойдут, очень сложно", - заявил он.

Буриханов выразил свои надежды на новую модель экономики, которую Президент Казахстана пообещал представить во время послания.

Напомним, во время визита в Павлодарскую область Касым-Жомарт Токаев раскритиковал казахстанских экономистов заявив, что они "не дорабатывают".

"Народ ждет от нас конкретных решений, поскольку нужно решать самые насущные вопросы", - сказал он.

Глава государства отметил, что стране необходимо переходить на совершенно новую экономическую модель и дал поручение правительству предоставить свои предложения в этом вопросе.