На заседании Правительства РК заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин представил ключевые инициативы по ускорению экономического роста страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В 2025 году капитал холдинга "Байтерек" увеличится на 1 трлн тенге, что позволит профинансировать проекты на 8 трлн тенге. Эти инвестиции будут направлены на создание новых производственных мощностей в обрабатывающей промышленности, создание высокопроизводительных рабочих мест и развитие стратегически важных отраслей.

"Поддержка со стороны "Байтерек" для бизнеса заключается не только в увеличении объёмов финансирования, но и внедрении новых инструментов финансирования", - сказал Жумангарин.

В частности, будет расширено кредитное гарантирование для малого и среднего бизнеса (МСБ). В текущем году поддержат около 30 тыс. проектов МСБ на сумму 1,7 трлн тенге. Дополнительно создан новый фонд для гарантирования кредитов крупному бизнесу, что позволит реализовать больше стратегических проектов.

Финансирование будет сосредоточено на таких сферах, как переработка металлов, нефтегаза, продукции АПК, химическая и лёгкая промышленность, производство стройматериалов, машиностроение, IT-отрасль, логистика, туризм и инфраструктурные проекты, создающие экосреду для МСБ.

Государство увеличит объём гарантий для заимствований, направленных на улучшение транспортной инфраструктуры. В 2025 году госгарантии вырастут на 1,9 трлн тенге, что обеспечит строительство 13,1 тыс. км автодорог (+3,6 тыс. км) и 585 км железных дорог (+390 км).

Дополнительные инвестиции будут направлены на реализацию Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

"Объём инвестиций в рамках Нацпроекта превысит 13 трлн тенге за 5 лет, при этом в текущем году инвестиции на модернизацию инфраструктуры составят порядка 1,2 трлн. тенге. Нацпроект будет способствовать росту инвестиций,

а также появлению новых отечественных товаров и производителей, чья продукция будет приобретаться при строительстве коммунальной инфраструктуры страны", - сказал Серик Жумангарин.

В 2025 году в Казахстане введут не менее 19 млн м² жилья. Рост обеспечат меры по развитию инфраструктуры, увеличению ипотечного кредитования и расширению программы арендного жилья.

Для координации всех инициатив создан Оперативный штаб по экономическому росту под руководством Жумангарина. Он займётся решением возникающих проблем в срочном порядке.

По словам заместителя премьер-министра, реализация представленных инициатив добавит как минимум 2 процентных пункта к росту ВВП в 2025 году.