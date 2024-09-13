Правительство Казахстана выделило 576 млн тенге на исследования для прогнозирования паводков

В рамках реализации поручений Президента по подготовке к паводковому периоду из резерва Правительства выделено порядка 576 млн тенге на проведение батиметрических исследований, передаёт BaigeNews. Соответствующее постановление подписано Премьер-Министром РК Олжасом Бектеновым.

Выделенные средства предназначены для Министерства водных ресурсов и ирригации. Основная часть финансирования будет направлена на закупку оборудования и техническое оснащение, а также на услуги по проведению исследований. В частности, средства планируется направить непосредственно филиалу "Су метрология" РГП на ПХВ "Казводхоз" на проведение батиметрических съемок паводкоопасных участков северного, западного и центрального регионов страны.

Работы продолжатся в 2025 году, включая батиметрические исследования водохранилищ республиканского значения. Полученные данные будут переданы в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" для включения в информационную систему прогнозирования и моделирования паводков.