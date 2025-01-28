Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что в 2025 году ожидается плавный поэтапный рост цен на горюче-смазочные материалы и газ. Предположительно, повышение цен начнется с февраля текущего года, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"По ГСМ мы ожидаем предварительный плавный поэтапный рост уже с февраля текущего года, также нажиженный газ в ближайшее время. По товарному газу летом текущего года мы ожидаем первое повышение цен для участников рынка", - заявил министр.

При этом, по словам представителя правительства, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы избежать резкого роста цен на эти социально значимые виды продукции. Важную роль в стабилизации ценовой ситуации играют совместные усилия правительства и местных исполнительных органов.