Правительство Казахстана направит триллион тенге на повышение доходов сельчан

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О принимаемых государством мерах по повышению доходов граждан рассказал Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

Начата реализация проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию. В следующем году на это планируется направить 70 млрд тенге. В течение пяти лет на реализацию проекта планируется направить один триллион тенге, что позволит охватить более миллиона сельских жителей.

В рамках этой работы планируется вовлечь половину всех частных домохозяйств в кооперативное предпринимательство. Ожидается также, что будут созданы более 350 тысяч новых рабочих мест. Вместе с тем Алихан Смаилов подчеркнул, что в настоящее время продолжается реализация программы по повышению доходов населения до 2025 года. В рамках неё трём миллионам человек уже была повышена зарплата, в том числе врачам на 30%, учителям — на 25%, другим работникам бюджетной сферы — на 20%, производственному персоналу — на 10-50%.

За 11 месяцев текущего года в рамках программы также создано 563 тысяч новых рабочих мест, что на 27% больше запланированного показателя.

Кроме того, правительством реализуются активные меры содействия занятости граждан. В текущем году трудоустроены более 830 тысяч человек, в том числе 233 тысячи — из числа молодежи.