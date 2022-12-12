Правительство Казахстана направит 1 трлн тенге на повышение доходов сельчан

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О принимаемых государством мерах по повышению доходов граждан рассказал Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

Начата реализация проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию. В следующем году на это планируется направить 70 млрд тенге. В течение пяти лет на реализацию проекта планируется направить 1 трлн тенге, что позволит охватить более 1 млн сельских жителей.

В рамках этой работы планируется вовлечь половину всех частных домохозяйств в кооперативное предпринимательство. Ожидается также, что будет создано более 350 тыс. новых рабочих мест. Вместе с тем Алихан Смаилов подчеркнул, что в настоящее время продолжается реализация программы по повышению доходов населения до 2025 года. В рамках неё 3 млн человек уже была повышена зарплата, в том числе врачам на 30%, учителям – на 25%, другим работникам бюджетной сферы – на 20%, производственному персоналу – на 10-50%.

За 11 месяцев текущего года в рамках программы также создано 563 тысячновых рабочих мест, что на 27% больше запланированного показателя.

Кроме того, Правительством реализуются активные меры содействия занятости граждан. В текущем году трудоустроено более 830 тыс. человек, в том числе 233 тыс. из числа молодежи.