Правительство, Нацбанк Казахстана и стороны Стати, при поддержке ведущих кредиторов Tristan Oil, успешно завершили процесс урегулирования продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Подписанное cоглашение является основанием для прекращения всех текущих споров без права на их возобновление в будущем. Условия документа являются конфиденциальными.

"Данное урегулирование и подход, принятый Республикой Казахстан для поиска справедливого разрешения для всех сторон, подчёркивает, что страна является местом, где соблюдаются права инвестора. Мы благодарим президента Касым-Жомарта Токаева за лидерство в изменении представления иностранных инвесторов о Казахстане. Мы с нетерпением ждём возможности работать над новыми проектами в будущем", - сказал CEO Argentem Creek Partners Дэниел Чапман.

Министр юстиции РК Азамат Ескараев отметил, что с завершением продолжительного спора у Казахстана появляются дополнительные возможности для развития экономики, в том числе, за счёт привлечения инвестиций. Средства из республиканского бюджета в рамках урегулирования не использовались.



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