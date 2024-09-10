Правительство изучит предложение депутатов по возвращению часового пояса

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова прокомментировала предложение депутатов Мажилиса отказаться от единого часового пояса в Казахстане в пользу перехода на летнее и зимнее время, передаёт BaigeNews.

"В последние 10 лет по переводу на другой часовой пояс работала большая группа специалистов и экспертов, и мы в течение прошлого года обсуждали мнение, что мы перейдем на единый часовой пояс. Теперь депутатский корпус поднял этот вопрос, мы, наверное, это предложение рассмотрим. Но в целом, даже года нет как мы перешли на этот пояс", - сказала на пресс-конференции в правительстве Тамара Дуйсенова.

Она добавила, что по линии здравоохранения и по системе пользования электроэнергией каких-то резких колебаний после перевода стрелок не видно.