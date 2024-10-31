Правительство изменило Правила продажи объектов приватизации

В правила добавлено понятие денежный баланс участника (электронный кошелек), передаёт BaigeNews.kz.

По решению Правительства РК по предложению уполномоченного органа соответствующей отрасли объекты приватизации подлежат отчуждению путем продажи:

на торгах в форме закрытого тендера;

на конкурсе путем двухэтапных процедур;

путем прямой адресной продажи стратегическому инвестору.

При продаже объекта приватизации в виде государственного пакета акций АО, государственной доли участия в уставном капитале ТОО или предприятия как имущественного комплекса, уполномоченный орган соответствующей отрасли, в управлении которого находится данный объект приватизации, представляет продавцу для вынесения на рассмотрение комиссии предложение по способу и условиям его продажи.

Руководство АО, ТОО или предприятия несет ответственность за достоверность сведений по объекту приватизации до перехода прав собственности к покупателю.

После публикации извещения уполномоченный орган соответствующей отрасли и руководство АО, ТОО или предприятия обеспечивают свободный доступ к осмотру желающим приобрести объект приватизации.

Гарантийный взнос, вносимый физическим или негосударственным юридическим лицом для участия в торгах, составляет 15% от начальной цены объекта приватизации.

Подробнее в Постановлении Правительства от 26 октября 2024 года № 890.