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Правительство Индии выступило против признания однополых браков
Правительство Индии выступает против признания однополых браков. Об этом говорится в заявлении, поданном в Верховный суд в воскресенье. Власти просят суд отклонить жалобы на действующую правовую базу, поданные ЛГБТ-парами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
"Хотя в обществе и могут существовать различные формы отношений, юридическое признание брака всё же предназначено для гетеросексуальных отношений, и государство имеет законный интерес в сохранении этих традиций. Совместное проживание в качестве партнеров и сексуальные отношения с лицами одного пола ... это несопоставимо с индийской концепцией семейной ячейки, состоящей из мужа, жены и детей ", — заявили в министерстве юстиции.
Нельзя просить суд "изменить всю законодательную политику страны, глубоко укоренившуюся в религиозных и общественных нормах", говорится в заявлении.
В историческом вердикте в 2018 году верховный суд Индии декриминализировал гомосексуальность, отменив запрет на однополые отношения колониальной эпохи. Нынешний случай рассматривается как ещё одно важное событие в области прав ЛГБТ-сообщества в стране.
Отмечается, что за последние месяцы было подано не менее 15 заявлений, в том числе от однополых пар, с просьбой признать однополые браки, что подготовило почву для этого юридического противостояния с правительством премьер-министра Нарендры Моди.
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