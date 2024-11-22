Правительство готово оказать содействие иностранным инвесторам - Олжас Бектенов

На повестке - вопросы реализации соглашений и меморандумов, заключенных на полях казахстанско-итальянского круглого стола с участием Президента РК в Риме в январе этого года, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе переговоров с генеральным директором Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри обсуждены меры повышения эффективности энергетической инфраструктуры посредством применения инновационных технологий.

В данном направлении перспективным является опыт итальянской компании в области разработки газовых и паровых турбин. Согласно ранее принятому соглашению две газовые турбины будут произведены для Алматинской ТЭЦ-3. В этой связи стороны заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и локализации компонентов для газотурбинных установок в Казахстане. Это позволит производить в стране различные компоненты для газотурбинных генерирующих установок и создаст высокотехнологичные цепочки поставок в сфере оборудования для генерации электроэнергии.

На встрече с президентом компании Maire Tecnimont Алессандро Бернини рассмотрено взаимодействие в области глубокой переработки углеводородного сырья и наращивания выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. В Казахстане в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству заводов по выпуску полимеров и других важных продуктов, востребованных на мировых рынках. В свою очередь, Maire Tecnimont заинтересована в участии в реализации инвестиционных проектов в области производства полиэтилена, бутадиена, устойчивого авиационного топлива, а также строительства газосепарационного комплекса. Следует отметить, что партнерство по проекту устойчивого авиационного топлива станет значительным вкладом в развитие зеленых технологий в авиационной отрасли Казахстана. Производство данного топлива позволит сократить выбросы углерода, повысить экологическую безопасность полетов и укрепить позиции Казахстана на глобальном рынке экологичных технологий.

По итогам встреч Премьер-министр Олжас Бектенов отметил важность масштабных инфраструктурных инициатив, нацеленных на диверсификацию и изменение структуры экономики с акцентом на переработку, а также подтвердил готовность Правительства оказать содействие иностранным инвесторам на всех этапах реализации совместных проектов.