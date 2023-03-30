Правительство должно минимизировать бюрократию - Токаев

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента, отметил, что необходимо пересмотреть работу государственного аппарата и модернизировать его, передаёт BaigeNews.kz.

"Правительство должно продолжить административную реформу и минимизировать бюрократию", - сказал Президент.

По его словам, для роста экономики необходимо выдвигать новые инициативы и предлагать идеи.