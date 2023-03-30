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Акорда Сегодня, 11:57
278
Сегодня, 11:57
278
Фото: Акорда

Правительство должно минимизировать бюрократию - Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента, отметил, что необходимо пересмотреть работу государственного аппарата и модернизировать его, передаёт BaigeNews.kz.

"Правительство должно продолжить административную реформу и минимизировать бюрократию", - сказал Президент.

По его словам, для роста экономики необходимо выдвигать новые инициативы и предлагать идеи.

"Также очень важной задачей является повышение доверия общества к государству. Общественность должна видеть, что власть готова к переменам. Одним словом, необходимо сформировать "слышащее государство". Необходимо максимально вовлечь граждан  в управление страной и принятие решений".

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Журналист
Сегодня, 11:57
278
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