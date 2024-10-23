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Филиал "Правительства для граждан" в ВКО наказали за нарушение законодательства

Сегодня, 05:32
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 05:32
Сегодня, 05:32
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Нарушения выявлены в работе госкорпорации "Правительство для граждан" по ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК.
 
Сообщается, что была проведена внеплановая проверка в отношении филиала.

"В ходе проверки установлено нарушение в области ведения государственного земельного кадастра, связанное с присвоением кадастровых номеров земельным участкам. Присвоенные в период с 1998 года по 2023 год кадастровые номера на 15 земельных участков не соответствуют к их учётным кварталам в городе Алтай ВКО", – сообщается в пресс-релизе.

Филиалу выдано соответствующее предписание. В отношении должностного лица возбуждено административное производство согласно пункту11 статьи 342-1 КоАП, материалы переданы в суд.

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