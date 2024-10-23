Филиал "Правительства для граждан" в ВКО наказали за нарушение законодательства
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Нарушения выявлены в работе госкорпорации "Правительство для граждан" по ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК.
Сообщается, что была проведена внеплановая проверка в отношении филиала.
"В ходе проверки установлено нарушение в области ведения государственного земельного кадастра, связанное с присвоением кадастровых номеров земельным участкам. Присвоенные в период с 1998 года по 2023 год кадастровые номера на 15 земельных участков не соответствуют к их учётным кварталам в городе Алтай ВКО", – сообщается в пресс-релизе.
Филиалу выдано соответствующее предписание. В отношении должностного лица возбуждено административное производство согласно пункту11 статьи 342-1 КоАП, материалы переданы в суд.
Самое читаемое
- Суд вернул жительнице Тараза отобранное акиматом жильё
- "Барыс" за полминуты до конца матча вырвал сенсационную победу у минского "Динамо"
- Сто голов скота растерзали неизвестные животные в ЗКО
- Сын Турлыханова проведет остаток срока в колонии
- Восемь газовых баллонов взорвались в кузове машины в Астане