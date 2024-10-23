Филиал "Правительства для граждан" в ВКО наказали за нарушение законодательства

Нарушения выявлены в работе госкорпорации "Правительство для граждан" по ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК.



Сообщается, что была проведена внеплановая проверка в отношении филиала.

"В ходе проверки установлено нарушение в области ведения государственного земельного кадастра, связанное с присвоением кадастровых номеров земельным участкам. Присвоенные в период с 1998 года по 2023 год кадастровые номера на 15 земельных участков не соответствуют к их учётным кварталам в городе Алтай ВКО", – сообщается в пресс-релизе.

Филиалу выдано соответствующее предписание. В отношении должностного лица возбуждено административное производство согласно пункту11 статьи 342-1 КоАП, материалы переданы в суд.