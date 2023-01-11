Правительство будет регулировать цены на газ: мажилис принял поправки в первом чтении

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В Мажилисе в первом чтении одобрили поправки в законопроект по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа, передаёт BaigeNews.kz.

"Цена на сжиженный нефтяной газ стала условным пусковым механизмом протестных выступлений в январе 2022 года. Нестабильность цены вызвана, в том числе повсеместной непрозрачностью отрасли, недобросовестным посредничеством, большими объёмами теневого экспорта и, как следствие, искусственным дефицитом топлива для населения. После январских событий глава государства поручил провести качественную перезагрузку газовой отрасли. Данный законопроект является одним из её этапов, который заключается в подготовке порядка регулирования к максимальной автоматизации и цифровизации. Именно современные технологии и сокращение человеческого фактора могут обеспечить полную прозрачность отрасли", — сообщила депутат Екатерина Смышляева.

Законопроектом вводится госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ, изменение порядка госрегулирования цен при оптовой реализации, прозрачное формирование цен на сжиженный нефтяной газ, подготовку процесса регулирования рынка к полной автоматизации и внесению в информационную систему министерства энергетики.