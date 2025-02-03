Правительство Беларуси сложило полномочия
Подписано соответствующее постановление.
Сегодня, 16:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:42Сегодня, 16:42
97Фото: belta.by
Правительство Беларуси сложило полномочия после того, как ЦИК страны назвал победителем на президентских выборах Александра Лукашенко, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующее постановление подписал Роман Головченко.
"Правительство согласно Конституции сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Постановление вступает в силу со дня его принятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
ЦИК Беларуси официально утвердила победу Александра Лукашенко на выборах. За него отдали голоса 5 136 293 избирателя.