Правительство Беларуси сложило полномочия после того, как ЦИК страны назвал победителем на президентских выборах Александра Лукашенко, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующее постановление подписал Роман Головченко.

"Правительство согласно Конституции сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Постановление вступает в силу со дня его принятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

ЦИК Беларуси официально утвердила победу Александра Лукашенко на выборах. За него отдали голоса 5 136 293 избирателя.