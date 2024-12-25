Правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым прибыла в Актау и направляется к месту ЧП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Канат Бозумбаев посетит пострадавших в больнице, встретится с зарубежными коллегами, а также проведёт заседание штаба.

Все службы - ЧС, криминалисты, органы прокуратуры работают в экстренном режиме.

Трагедия с авиалайнером произошла утром 25 декабря. В медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Всего на борту было более 60 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров. Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны. В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. Из России вылетел самолёт МЧС России с медперсоналом и оборудованием. Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. Стал известен полный список летевших тем рейсом. Позже появилось видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта. В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау. В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.