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Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау

Канат Бозумбаев посетит пострадавших в больнице.

Сегодня, 18:44
АВТОР
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акимат Мангистауской области Сегодня, 18:44
Сегодня, 18:44
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Фото: акимат Мангистауской области

Правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым прибыла в Актау и направляется к месту ЧП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Канат Бозумбаев посетит пострадавших в больнице, встретится с зарубежными коллегами, а также проведёт заседание штаба. 

Все службы - ЧС, криминалисты, органы прокуратуры работают в экстренном режиме.

Трагедия с авиалайнером произошла утром 25 декабря.

В медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Всего на борту было более 60 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны. В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. Из России вылетел самолёт МЧС России с медперсоналом и оборудованием.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стал известен полный список летевших тем рейсом. Позже появилось видео с места трагедии.

В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

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