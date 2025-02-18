Создана правительственная комиссия в связи с обрушением шахты в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова создана специальная Комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты в Жанааркинском районе области Улытау.

Комиссию возглавил Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

Вице-премьеру поручено незамедлительно выехать на место ЧС для координации работы государственных органов и организаций.

Напомним, ЧП случилось на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Произошло обрушение горной массы. В результате 7 работников остались под завалом. МЧС организовал "горячую линию".

Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Заведено уголовное дело. Следствие ведется по части третьей статьи 277 УК РК - "нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Ранее в компании "Казахмыс" заявили, что корпорация выплатит семьям погибших работников их 10-кратный средний годовой заработок, а также по два миллиона на организацию похорон. Психологическую и социальную поддержку родным и близким погибших обещали и в акимате области Улытау.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.