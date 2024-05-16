Правительства Казахстана и Китая обсудили сотрудничество в области глубокой переработки сельхозпродукции

В ходе встречи премьер-министра РК Олжаса Бектенова с заместителем премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Гочжуном отмечено динамичное развитие двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества и обсуждены вопросы совместной модернизации экономик двух стран, передаёт BaigeNews.kz.

Президентом Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином перед правительствами поставлена задача по доведению товарооборота до 100 млрд долларов.

Рассмотрены перспективы наращивания взаимодействия в сфере сельского хозяйства. За год товарооборот продукции АПК вырос в 1,7 раза, в первом квартале показатель увеличен ещё на 6%. При этом экспорт казахстанских сельхозтоваров в Китай за год вырос на 84%.

Олжас Бектенов подчеркнул готовность Казахстана наращивать поставки органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции на рынок Китая. Положительный импульс оказывает постепенное снятие ограничений со стороны Китая на ввоз казахстанской мясной и птицеводческой продукции. Приоритетным направлением обозначено создание совместных проектов по глубокой переработке в сфере АПК.

Лю Гочжун выразил намерение КНР развивать сотрудничество в области развития искусственного интеллекта, электронной коммерции, спутниковых коммуникаций и "зелёной" энергетики.

В ходе обсуждения внимание уделено сотрудничеству в транзитно-транспортной сфере, расширению индустриально-инвестиционного взаимодействия через новые прорывные инвестиционные проекты (на сегодня реализуются 45 совместных проектов на общую сумму 14,5 млрд долларов), а также межрегиональным и культурно-гуманитарным отношениям. Раскрытию туристического потенциала стран содействуют мероприятия в рамках "Года туризма Казахстана в Китае".

Казахско-китайские межправительственные переговоры продолжаются на отраслевом уровне для реализации всех договорённостей, достигнутых между главами двух государств.