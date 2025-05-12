В интервью Radio Anch’io Sport на Rai Radio 1 он сообщил, что УЕФА также внимательно следит за инициативами IFAB и FIFA по возможному изменению трактовки офсайда. Речь идёт о так называемом "миллиметровом офсайде", который часто вызывает недовольство.

"Такие спорные моменты создают напряжение. Сейчас обсуждается вариант, при котором в расчёт будут приниматься только значимые части тела, участвующие в игре. Это поможет избежать отмены голов из-за разницы в пару сантиметров", — объяснил Маркетти.

При этом он подчеркнул, что VAR остаётся важной частью игры, но использовать его нужно разумно, чтобы не нарушать естественный ход матча.