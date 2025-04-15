Они ещё не взрослые, но уже могут оказаться в отделении полиции – и не обязательно за преступление. Иногда достаточно просто выйти на улицу ночью. С 10 апреля по 6 мая в Казахстане проходит республиканское ОПМ "Подросток": за первые пять дней полицейские доставили в участки около пяти тысяч несовершеннолетних. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, что делать родителям, если их ребёнка увезли в отдел, сколько времени его могут там держать и какие бумаги нельзя подписывать ни в коем случае.

Когда и за что могут задержать подростка?

По закону задержание несовершеннолетнего возможно по двум основаниям: административному (например, за мелкое хулиганство) и уголовному (при подозрении в преступлении).

Правозащитник Халида Ажигулова отмечает, что если ребенку уже исполнилось 16 лет, его могут привлечь к административной ответственности. А уголовная наступает с 14 лет – но только за особо тяжкие преступления, такие как убийство, изнасилование, кража, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой.

Важно помнить, что до 18 лет за все проступки подростка отвечают родители или опекуны. С 16 лет несовершеннолетний может самостоятельно оплачивать штрафы только в случае, если работает.

Что происходит при задержании?

Как объяснили в полиции, задержание подростков происходит не так эпично как в сериале "Переходный возраст". В Казахстане всё куда спокойнее. Если подросток оказался замешан в какой-то тёмной истории, полицейские не скручивают его на глазах у одноклассников. Вместо этого они связываются со школой и просят, чтобы ученика привели в участок. Как правило, и педагоги, и родители идут навстречу – без шума и сопротивления сопровождают ребёнка.

Юрист Алдан Шарипов подчеркивает: согласно закону, сотрудник полиции при обращении к гражданину обязан представиться, разъяснить его права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и указать причину задержания. Эти требования действуют в отношении всех граждан, в том числе несовершеннолетних.

Если подростка задерживают, ему важно постараться запомнить фамилию, имя и отчество сотрудника полиции – эти данные могут понадобиться для подачи жалобы в вышестоящие инстанции или надзорные органы.

В идеале, полицейский сам должен уточнить возраст задержанного. Однако, по словам юриста, на практике сотрудники нередко забывают об этом из-за человеческого фактора. Поэтому ребенок обязательно должен сам сообщить, что он несовершеннолетний. Это имеет ключевое значение: после этого полиция обязана немедленно уведомить родителей или законных представителей и не имеет права проводить с ребенком следственные действия без их участия.

Правозащитник Халида Ажигулова в свою очередь отмечает, что подросткам важно вести себя спокойно и не вступать в конфликты с полицейскими – даже если те сами ведут себя грубо.

"Каждое задержание должно быть зафиксировано на видео – для этого у сотрудников есть жетоны с видеорегистрацией. Всё, что вы говорите, тоже записывается. Поэтому лучше вести себя спокойно, заявить, что вы несовершеннолетний, и сразу попросить позвонить родителям", – говорит она.

Если дозвониться не удаётся – просите связаться с номером 111. Там можно сообщить свои данные, место задержания и вызвать представителя прокуратуры или уполномоченного по правам ребёнка.

Сколько времени могут держать в участке?

В отделении несовершеннолетних могут держать не более 3 часов.

В случае если родителей нет в городе и ребенка некому забрать из участка, его отправляют в Центр адаптации несовершеннолетних. Там он находится до приезда родителей.

Это касается как административного, так и уголовного задержания. За это время сотрудники должны выяснить обстоятельства происшествия. При уголовном деле – обеспечить защиту адвоката.

Если ребенку предъявляют обвинение, он может быть задержан дольше, но только по решению суда и в исключительных случаях – например, если речь идет о тяжком преступлении.

Под стражу подростков помещают крайне редко. Чаще ограничиваются подпиской о невыезде или домашним арестом.

Во время содержания под стражей несовершеннолетние лица должны быть размещены в камере отдельно от взрослых.

Халида Ажигулова подчеркивает, что подростка могут досматривать только лица того же пола в присутствии двух понятых того же пола.

Задержанному подростку должен быть предоставлен адвокат за счет средств государственного бюджета. Все допросы должны проводиться только в присутствии адвоката, психолога и родителей/законных представителей ребенка.

Подросток имеет право полностью отказаться от дачи любых показаний во время допросов и так называемых "бесед".

Что нельзя делать при задержании

Юристы рекомендуют не подписывать документы в одиночку. Ни при каких обстоятельствах подросток не должен подписывать объяснительные или протоколы без родителей или адвоката. Особенно опасно подписывать пустые листы.

Нельзя сопротивляться полицейским. Агрессия, крики или попытка убежать могут усугубить ситуацию.

"Иногда бывает, что ребенок задержался на тренировке, не успел дойти до дома до 23.00 часов. Его задерживают полицейские буквально в 2-3 минутах ходьбы от дома. Нужно объяснить, откуда идешь, где живешь. Если надо, позвонить тренеру, родителям. Мы входим в положение, довозим подростка до дома. В большинстве же случаев они толпой выходят с тренировки, стоят кучкой, потом видят патрульную машину и бросаются врассыпную. Так делать не надо", – говорит инспектор по делам несовершеннолетних управления местной полицейской службы ДП Алматинской области Аида Токтамысова.

Также не следует скрывать информацию о себе. Это затянет процесс, а родители не смогут вовремя вмешаться.

Если ваши права были нарушены – обращайтесь в прокуратуру. В заявлении важно указать имена сотрудников, дату и время инцидента, место, суть претензий.

Чем чреваты ночные гуляния

В Казахстане чаще всего подростков и их родителей привлекают к ответственности за нахождение вне дома в ночное время или за посещение развлекательных заведений без сопровождения взрослых. В 2024 году привлечено 112 тысяч родителей и почти 2,5 тысячи предпринимателей. За три месяца текущего года – 29 тысяч родителей и более 800 владельцев бизнеса.

"Наши сотрудники проводят рейды в ночное время. Они обходят улицы, развлекательные заведения, компьютерные и ночные клубы, кафе, торговые центры. Когда они задерживают несовершеннолетних, в первую очередь, они просят предъявить документы. Если документов нет, просят позвонить с родителями. Выясняют в течение какого времени родители приедут за своим ребенком. Если ждать долго, то подростка везут в РОВД. Там они ждут родителей в рабочем кабинете. Просто сидят вместе с сотрудниками полиции. Их никто не закрывает, не допрашивает", – рассказывает инспектор по делам несовершеннолетних управления местной полицейской службы ДП Алматинской области Аида Токтамысова.

За первую ночную вылазку без взрослых подростку выпишут предупреждение. Повторное нарушение уже грозит родителям штрафом. А после третьего раза дело передаётся в комиссию по защите прав несовершеннолетних. Если выяснится, что ребёнок систематически нарушает правила, его могут поставить на учёт как безнадзорного или беспризорного. Это значит – постоянный контроль со стороны полиции, внеплановые проверки. А если поведение не изменится, следующим шагом станет спецшкола – учреждение для детей с девиантным поведением. За пять дней ОПМ "Подросток" в отделения полиции по стране за безнадзорность и беспризорность доставили 1105 детей

Как должны реагировать родители

Юрист Алдан Шарипов рекомендует родителям не паниковать и не грубить сотрудникам полиции. Это поможет быстрее и эффективнее защитить права ребенка.

Нужно записать детали звонка: ФИО и должность звонившего, время, адрес отделения, к кому обращаться.

Отправляясь в участок, нужно захватить с собой свидетельство о рождении ребенка, доверенность, если вы не родитель, а опекун.

"Законные представители вправе требовать о присутствии на всех следственных действиях с ребенком, не стоит давать согласие на опросы без вас или адвоката. Кроме этого, как бывший сотрудник органов прокуратуры скажу, что вопрос касательно несовершеннолетних стоит на особом контроле высшего надзорного органа, все следственные действия производятся при точном и отработанном алгоритме и координации", - говорит Шарипов.

По словам детского омбудсмена по Акмолинской области Асем Асаиновой, сегодня механизм профилактики и работы с несовершеннолетними в республике выстроен, но требует более чёткого межведомственного взаимодействия.

"Если ребёнка задерживают, полицейские обязаны выяснить его личность, установить родителей. Например, в нашей области, если родных нет в городе, ребёнка временно размещают в кризисном центре "Шанс". Это делается, прежде всего, ради его безопасности – в ночное время всякое может произойти. Там с ребёнком беседуют, выясняют, почему он, к примеру, оказался ночью на улице", – рассказала Асаинова.

По её словам, важно, чтобы в подобных случаях участвовал психолог. Также обязательно должны быть уведомлены родители и при необходимости – органы опеки.

Также Асаинова обратила внимание на условия, в которых ребенок находится во время его задержания.

"Я считаю, что допросы стоит проводить не в стандартных кабинетах РОВД, а в нейтральных и более спокойных условиях – например, в специальных детских комнатах. Это тоже способ защитить несовершеннолетнего от дополнительной травмы. Я бы, например, не хотела бы, чтобы ребенка сразу везли в полицию. Пусть это будет специальный кабинет для допроса. Уютный, не казенный. Пусть там всегда дежурит психолог, юрист, адвокат. Это прекрасно, я думаю. Туда же приезжали бы родители. Это будет совсем другая обстановка для ребёнка. Я думаю, вот так было бы намного лучше. Именно в плане улучшения доверия. Тогда бы дети что-то рассказали", – считает Асем Асаинова.

Почему дети оказываются в полиции – и как это предотвратить?

Омбудсмен отмечает: многие подростки сбегают из дома не просто так – в большинстве случаев причина в семье. Конфликты, домашнее насилие, непонимание, отсутствие внимания – всё это может привести к тому, что ребёнок начнёт нарушать правила, избегать школы, уходить из дома или даже ввязываться в криминал.

"Это способ привлечь к себе внимание. Иногда дети совершают правонарушения, чтобы их, наконец, заметили. А дальше – штрафы, спецучёт, угроза попасть в спецшколу. Но нужно разбираться в причинах. Не из каждого подростка, совершившего проступок, нужно сразу "делать преступника". Особенно если ребёнок в целом положительный, учится, занимается спортом", – подчеркнула Асем Асаинова.

Она также добавила, что дети часто становятся лёгкой добычей наркобизнеса – из-за желания быстро заработать. А потому профилактическая работа должна вестись не только с трудными подростками, но и с благополучными на первый взгляд. Важно объяснять детям их права, в том числе при задержании, и обеспечивать их сопровождение адвокатом, психологом и законными представителями.

Детский омбудсмен рекомендует взрослым сдерживать эмоции, если их ребёнка задержали полицейские. По её словам, главное – не паниковать и не набрасываться на ребёнка с криками.

"У нас, к сожалению, многие родители на эмоциях начинают кричать: "Как так? Что случилось? Почему тебя задержали?". Хотя ещё даже не ясно, что произошло. Это первая ошибка. Мой искренний совет: в такой ситуации не нужно обвинять ребёнка, не нужно пугать его", – подчеркнула омбудсмен.

Она отметила, что ребёнку и так страшно, особенно если он столкнулся с полицейскими впервые. Поэтому поддержка родителей чрезвычайно важна на всех этапах.