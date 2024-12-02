Правила выбора площадки для АЭС и пунктов захоронения отходов изменят в Казахстане

Опубликован проект правил выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения в Казахстане. На публичном обсуждении документ будет находиться до 17 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

Действующие правила утверждены в 2016 году. В пояснительной записке говорится, что утверждение новой редакции правил усилит требования к выборам площадки при строительстве ядерных установок и пунктов захоронения для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды.

"Изменения в тексте правил основаны на нормах и рекомендациях по безопасности Международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и отражают как накопленный опыт развитых стран в области разработки нормативных документов в сфере ядерной и радиационной безопасности, так и практику их применения. Пересмотр правил является частью общей стратегии РК по приведению нормативно-правовой базы в области использования атомной энергии в соответствие с ратифицированными международными конвенциями и совершенствования законодательства", - отметили в Минэнерго.

Новая редакция содержит детализацию общих критериев обеспечения безопасности, что позволяет уполномоченному органу, проектным, строительным и эксплуатирующим организациям усилить контроль по соблюдению необходимых требований к объектам использования атомной энергии, подпадающим под их действие.

В документе сказано, что площадка размещения ядерной установки или пункта захоронения должна определяться с учетом возможных внешних воздействий природного и (или) техногенного характера; возможного переноса радиоактивных веществ; возможности предотвращения ущерба населению и окружающей среде в результате эксплуатации или возникновения инцидентов или аварий.

Обговорены и защитные мероприятия по обязательной эвакуации населения.