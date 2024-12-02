Правила выбора площадки для АЭС и пунктов захоронения отходов изменят в Казахстане
Действующие правила утверждены в 2016 году.
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Опубликован проект правил выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения в Казахстане. На публичном обсуждении документ будет находиться до 17 декабря, передаёт BaigeNews.kz.
Действующие правила утверждены в 2016 году. В пояснительной записке говорится, что утверждение новой редакции правил усилит требования к выборам площадки при строительстве ядерных установок и пунктов захоронения для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды.
"Изменения в тексте правил основаны на нормах и рекомендациях по безопасности Международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и отражают как накопленный опыт развитых стран в области разработки нормативных документов в сфере ядерной и радиационной безопасности, так и практику их применения. Пересмотр правил является частью общей стратегии РК по приведению нормативно-правовой базы в области использования атомной энергии в соответствие с ратифицированными международными конвенциями и совершенствования законодательства", - отметили в Минэнерго.
Новая редакция содержит детализацию общих критериев обеспечения безопасности, что позволяет уполномоченному органу, проектным, строительным и эксплуатирующим организациям усилить контроль по соблюдению необходимых требований к объектам использования атомной энергии, подпадающим под их действие.
В документе сказано, что площадка размещения ядерной установки или пункта захоронения должна определяться с учетом возможных внешних воздействий природного и (или) техногенного характера; возможного переноса радиоактивных веществ; возможности предотвращения ущерба населению и окружающей среде в результате эксплуатации или возникновения инцидентов или аварий.
Обговорены и защитные мероприятия по обязательной эвакуации населения.
"Радиус зоны планирования защитных мероприятий не превышает 25 км для ЯУПЗ 1-й категории радиационной опасности, 10 км для ЯУПЗ 2-й категории радиационной опасности и 5 км для ЯУПЗ 3-й категории радиационной опасности. В зоне предусматриваются транспортные коммуникации, позволяющие эвакуировать население. Средняя плотность населения в зоне защитных мероприятий, рассчитанная на весь период эксплуатации ЯУПЗ, не превышает 100 человек на квадратный километр", - сказано в проекте.
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