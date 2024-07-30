Правила внутренней торговли обновили в Казахстане

Министерство торговли приказом от 24 июля 2024 года утвердило в новой редакции правила внутренней торговли, передаёт BaigeNews.

Форматы торговли подразделяются на традиционный и современный.



Способ продажи, осуществляемый при непосредственном взаимодействии покупателя и продавца, относится к традиционному формату торговли и включает в себя реализацию товаров на торговых рынках, в киосках, павильонах, на ярмарке, посредством выносного прилавка, автомата и автолавки.



Продажа товаров при самообслуживании покупателей, в том числе с содействием консультантов, относится к современному формату торговли и включает в себя реализацию товаров в гипермаркете, супермаркете, минимаркете, аутлет центре, дискаунт центре, торгово-развлекательном центре, торговом центре, торговом доме, на модернизированных торговых рынках, в многофункциональных зданиях (комплексах), ОРЦ, посредством вендингового автомата.



Вводится перечень сведений о товаре, подтверждающих его качество, требования к оформлению ценника, этикетки. Так, при оформлении ценника должна указываться одна цена за один товар.



Для подарочных сертификатов установлен срок действия 3 года, за исключением сертификатов, распространяемых продавцом на бесплатной основе.



Документом определен порядок продажи социально значимых продовольственных товаров, товаров, бывших в употреблении, проведения распродаж и реализации уцененных товаров.