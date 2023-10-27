Правила сдачи экзаменов для получения водительских прав изменились в Казахстане

С 16 октября 2023 года в Казахстане изменились правила сдачи экзаменов для получения водительских прав, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.

Ранее этим занимались аутсорсинговые компании. Теперь все полномочия по теории вождения переданы сотрудникам госкорпорации.

По данным госкорпорации, нововведение ввели в связи с участившимися жалобами на некачественный сервис при оказании госуслуг в спецЦОНах.

"Тестирование по теории проводилось по системе ПДД 2.0. С 16 октября госкорпорация перешла на новую систему ПДД 3.0. Изменится многое. Во-первых, безопасность и искоренение коррупции. При сдаче теоретического экзамена реализована возможность аудио- и видеозаписи процесса тестирования", - сказал заместитель руководителя спеццентра обслуживания населения Мурат Бисембаев.

К сведению, для прозрачности ранее ввели возможность наблюдать за сдачей экзамена как в залах ожидания, так и онлайн через видеохостинг YouTube.