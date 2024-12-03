Правила проведения медико-социальной экспертизы изменят в Казахстане

В Минтруда и социальной защиты населения РК разработали проект приказа о внесении изменений в Правила проведения медико-социальной экспертизы. В ведомстве заявили, что сделали это для защиты интересов и прав лиц с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.

Документ предусматривает расширение Перечня нозологических форм, при которых проводится заочное проактивное освидетельствование. В него будут включены такие заболевания, как выраженная гипотония и мышечная слабость, стойкие генерализованные гиперкенезы, выраженные нарушения координации и другие.

Предусмотрено внесение заболеваний и состояний, при которых инвалидность лицам старше 18 лет устанавливается бессрочно, или на пять лет. К примеру, при снижении остроты зрения от 0,04 до 0,08 с коррекцией в лучше видящем глазу, сужение поля зрения в лучше видящем глазу до 20 градусов от точки фиксации во всех направлениях, инвалидность будет устанавливаться сроком на пять лет, а при неустранимых каловых, мочевых свищах, стомах при злокачественных новообразованиях – бессрочно.

Также проектом приказа внедрены положения Международной классификации функционирования для более детализированной оценки нарушений здоровья и функций человека, приводящих к ограничению жизнедеятельности.

"Изменения способствуют упрощению процедуры установления инвалидности, а также повышению качества предоставления данной услуги", - отметили в министерстве.

Документ размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 декабря.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. На сегодня в Казахстане проживает 732,1 тысячи лиц с инвалидностью.