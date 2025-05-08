Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан инициировало поправки в действующие правила оказания услуг связи. Проект приказа вынесен на публичное обсуждение и направлен на усиление контроля за регистрацией сим-карт и защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно предлагаемым изменениям, продажа сим-карт без предварительной идентификации личности будет запрещена. Приобрести номер можно будет исключительно через официальных операторов связи, а не у посредников или розничных дистрибьюторов, как это допускается сейчас. Эта мера должна сократить количество случаев мошенничества, совершаемого с использованием анонимных или подменных номеров.

Также планируется создание специализированных колл-центров операторов связи. Через них абоненты смогут оперативно сообщать о подозрительных звонках и попытках обмана. Операторы, в свою очередь, получат право проверять номера, запрашивать дополнительную информацию и, при подтверждении фактов мошенничества, блокировать такие номера.

Поправки разрабатываются во исполнение поручений администрации президента и Правительства РК. Причиной стала обеспокоенность ростом числа случаев интернет-мошенничества, совершаемых с использованием казахстанских сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц или без указания конечного пользователя.

Публичное обсуждение проекта продлится до 23 мая.