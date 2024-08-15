Правила присвоения статуса кандаса изменили в Казахстане
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В частности, теперь по выбору услугополучателя государственная услуга оказывается по принципу "одного заявления" в совокупности с государственной услугой "Присвоение или продление статуса кандаса", передаёт BaigeNews.
Государственная услуга оказывается физическим лицам бесплатно.
В случае подачи электронного запроса на получение услуги по принципу "одного заявления" через портал услугополучателем на портале дополнительно выбираются наименование филиала Госкорпорации для получения результата государственной услуги по принципу "одного заявления" в бумажной форме.
Срок оказания услуги по принципу "одного заявления" - 30 рабочих дней.
Результат оказания государственной услуги по принципу "одного заявления" - выдача удостоверения кандаса, в случае продления статуса кандаса - решение местного исполнительного органа о присвоении статуса кандаса либо мотивированный ответ об отказе.
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