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  • BAIGENEWS

Правила присвоения статуса кандаса изменили в Казахстане

Вчера, 13:14
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Правила присвоения статуса кандаса изменили в Казахстане Вчера, 13:14
Вчера, 13:14
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В частности, теперь по выбору услугополучателя государственная услуга оказывается по принципу "одного заявления" в совокупности с государственной услугой "Присвоение или продление статуса кандаса", передаёт BaigeNews.

Государственная услуга оказывается физическим лицам бесплатно.

В случае подачи электронного запроса на получение услуги по принципу "одного заявления" через портал услугополучателем на портале дополнительно выбираются наименование филиала Госкорпорации для получения результата государственной услуги по принципу "одного заявления" в бумажной форме.

Срок оказания услуги по принципу "одного заявления" - 30 рабочих дней.

Результат оказания государственной услуги по принципу "одного заявления" - выдача удостоверения кандаса, в случае продления статуса кандаса - решение местного исполнительного органа о присвоении статуса кандаса либо мотивированный ответ об отказе.

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