Правила получения согласия супруга на оформление кредита утвердили в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка утвердило Правила получения согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита физлицу и минимальный размер такого кредита, передаёт BaigeNews.kz.

"Утверждён минимальный размер банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги), в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году). Перед подписанием договора банк или микрофинансовая организация (МФО) проверят информацию о наличии зарегистрированного брака (супружества) клиента посредством информационной системы министерства юстиции. В случае подтверждения информации, и, если сумма кредита превышает установленный предел, кредитор обязан получить согласие супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита", - сообщили в Агентстве.

Согласие оформляется в произвольной письменной форме на бумажном носителе в отделениях банка или филиале МФО, либо в электронной форме.

В случае если супруг (супруга) заёмщика является клиентом кредитора, то согласие можно будет оформить через мобильное приложение кредитора, в иных случаях – через веб-портал "электронного правительства" при условии прохождения биометрической идентификации супруга (супруги) клиента.

Поправка направлена на предотвращение несогласованного получения кредита одним из супругов, что в дальнейшем может негативно отразиться на общем бюджете семьи.

Законом также предусматривается обязанность кредитора списать заём, выданный без согласия супруга (супруги) заёмщика.

Норма вводится в действие с 1 сентября.