Правила переселения внутренних мигрантов и кандасов изменят в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минтруда и социальной защиты населения РК разработало пакет поправок в действующие НПА в сфере регулирования вопросов добровольного переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы. Какие изменения ждут мигрантов, читайте в материале BaigeNews.kz.
Пакет поправок разработан с учётом выявленных проблемных вопросов и рекомендаций Генеральной прокуратуры РК.
В частности, предусматриваются следующие изменения:
1) осуществление сотрудниками карьерных центров сверки документов, представленных переселенцем или кандасом, сведений по объекту недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности, на предмет их полноты и достоверности, путём выезда на объект сделки для его полного и тщательного осмотра;
2) расширение права центров трудовой мобильности по обжалованию результатов оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества;
3) закрепление дополнительного основания по отказу в выдаче сертификата экономической мобильности в случае намерения переселенца или кандаса купить жилье, которое ранее уже приобреталось при помощи выплаты по сертификату экономической мобильности;
4) исключение права переселенцев осуществлять трудовую деятельность за пределами региона расселения.
Госуслуги по включению в региональную квоту приёма кандасов и переселенцев и по оказанию мер поддержки добровольного переселения планируют автоматизировать с марта 2025 года. Тогда будет исключён контакт услугополучателей с сотрудниками карьерных центров, что позволит минимизировать коррупционные риски.
Цифровизация данных видов госуслуг также обеспечит мониторинг исполнения договорных обязательств между участниками переселения и центрами трудовой мобильности.
Проект приказа размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.
Самое читаемое
- Нобелевский лауреат высказался о климате, пробках и АЭС в Казахстане
- Беременная седьмым ребёнком казахстанка умерла при странных обстоятельствах
- Сотрудников спецЦОНа осудили в Усть-Каменогорске
- Дочь певицы Успенской рассказала об изнасиловании в клинике
- Дождь, снег, гроза и заморозки: в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение