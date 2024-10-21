Правила переселения внутренних мигрантов и кандасов изменят в Казахстане

Минтруда и социальной защиты населения РК разработало пакет поправок в действующие НПА в сфере регулирования вопросов добровольного переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы. Какие изменения ждут мигрантов, читайте в материале BaigeNews.kz.

Пакет поправок разработан с учётом выявленных проблемных вопросов и рекомендаций Генеральной прокуратуры РК.

В частности, предусматриваются следующие изменения:

1) осуществление сотрудниками карьерных центров сверки документов, представленных переселенцем или кандасом, сведений по объекту недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности, на предмет их полноты и достоверности, путём выезда на объект сделки для его полного и тщательного осмотра;

2) расширение права центров трудовой мобильности по обжалованию результатов оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества;

3) закрепление дополнительного основания по отказу в выдаче сертификата экономической мобильности в случае намерения переселенца или кандаса купить жилье, которое ранее уже приобреталось при помощи выплаты по сертификату экономической мобильности;

4) исключение права переселенцев осуществлять трудовую деятельность за пределами региона расселения.

Госуслуги по включению в региональную квоту приёма кандасов и переселенцев и по оказанию мер поддержки добровольного переселения планируют автоматизировать с марта 2025 года. Тогда будет исключён контакт услугополучателей с сотрудниками карьерных центров, что позволит минимизировать коррупционные риски.

Цифровизация данных видов госуслуг также обеспечит мониторинг исполнения договорных обязательств между участниками переселения и центрами трудовой мобильности.

Проект приказа размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.