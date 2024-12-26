Правила определения уровня квалификации авиаперсонала обновили в Казахстане
Уровень квалификации авиационного персонала определяется путем проведения квалификационного экзамена.
Сегодня, 14:53
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Сегодня, 14:53Сегодня, 14:53
74Фото: in.pinterest.com
Стало известно, что в Казахстане обновлены правила определения уровня квалификации авиационного персонала, передаёт BaigeNews.kz.
"Уровень квалификации авиационного персонала определяется путем проведения квалификационного экзамена. Проверяют теоретические знания и практические навыки. Уровень квалификации определяет экзаменатор или оценщик, назначаемый уполномоченной организацией", - говорится в сообщении.
Подробнее в аннотации.
Напомним, ранее Бектенов заявил, что надо принять определённые меры по безопасности полётов.
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