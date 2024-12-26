  • 26 Декабря, 15:21
  • BAIGENEWS

Правила определения уровня квалификации авиаперсонала обновили в Казахстане

Уровень квалификации авиационного персонала определяется путем проведения квалификационного экзамена.

Сегодня, 14:53
АВТОР
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in.pinterest.com Сегодня, 14:53
Сегодня, 14:53
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Фото: in.pinterest.com

Стало известно, что в Казахстане обновлены правила определения уровня квалификации авиационного персонала, передаёт BaigeNews.kz.

"Уровень квалификации авиационного персонала определяется путем проведения квалификационного экзамена. Проверяют теоретические знания и практические навыки. Уровень квалификации определяет экзаменатор или оценщик, назначаемый уполномоченной организацией", - говорится в сообщении.

Подробнее в аннотации.

Напомним, ранее Бектенов заявил, что надо принять определённые меры по безопасности полётов.

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