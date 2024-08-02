Как будут устанавливать принадлежность кандасов к казахской национальности

Министр труда приказом от 31 июля 2024 года № 282 утвердила правила определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства нашей страны в упрощенном порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, передаёт BaigeNews.

Документ устанавливает порядок определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов.



Лица, желающие определить принадлежность к казахской национальности подают заявление через портал "http://Migration.enbek.kz ", мобильное приложение "Құтты мекен", МИО по вопросам соцзащиты и занятости населения либо через загранучреждение РК, с приложением автобиографии и копии загранпаспорта страны постоянного проживания.



Для определения принадлежности лиц к казахской национальности МИО создает комиссию.



Комиссия действует по следующему алгоритму:

рассмотрение дополнительно представленных, кроме удостоверяющего личность, документов, подтверждающих принадлежность претендента к казахской национальности;

проведение собеседования в очном либо онлайн формате, ориентированного на знание казахского языка, традиций, обычаев, культуры, родства и других факторов, позволяющих лицу идентифицировать себя как этнического казаха;

анализ и оценка полученной информации;

рекомендация об определении либо об отказе в определении принадлежности к казахской национальности.

Приказ вводится в действие с 12 августа 2024 года.