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Как будут устанавливать принадлежность кандасов к казахской национальности

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Как будут устанавливать принадлежность кандасов к казахской национальности Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15
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Министр труда приказом от 31 июля 2024 года № 282 утвердила правила определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства нашей страны в упрощенном порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, передаёт BaigeNews.

Документ устанавливает порядок определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов.

Лица, желающие определить принадлежность к казахской национальности подают заявление через портал "http://Migration.enbek.kz ", мобильное приложение "Құтты мекен", МИО по вопросам соцзащиты и занятости населения либо через загранучреждение РК, с приложением автобиографии и копии загранпаспорта страны постоянного проживания.

Для определения принадлежности лиц к казахской национальности МИО создает комиссию.

Комиссия действует по следующему алгоритму:

  • рассмотрение дополнительно представленных, кроме удостоверяющего личность, документов, подтверждающих принадлежность претендента к казахской национальности;
  • проведение собеседования в очном либо онлайн формате, ориентированного на знание казахского языка, традиций, обычаев, культуры, родства и других факторов, позволяющих лицу идентифицировать себя как этнического казаха;
  • анализ и оценка полученной информации;
  • рекомендация об определении либо об отказе в определении принадлежности к казахской национальности.

Приказ вводится в действие с 12 августа 2024 года.

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