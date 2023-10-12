Правила финансирования НИОКР недропользователями изменены в Казахстане

Министерством энергетики совместно с Министерством науки и высшего образования изменён порядок финансирования недропользователями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство энергетики РК.

В частности, изменения предусматривают создание при Министерстве энергетики Научно-Технического Совета, с участием представителей научной среды, общественных организаций, заинтересованных государственных органов.

Как отметили в ведомстве, нововведения также предусматривают финансирование научных исследований недропользователями строго в соответствии с программой, согласованной НТС с точки зрения научной новизны и приоритетных направлений энергетической отрасли.

Также станет возможножным проведение научных исследований недропользователями, входящими в состав АО "Самрук-Казына", через Центр научно-технологических инициатив. Осуществление научных исследований только аккредитованными субъектами научной деятельности, определяемыми недропользователями по результатам открытого конкурса (ранее подобный закуп работ/услуг мог осуществляться способом "из одного источника").

В Минэнерго отметили, что вышеуказанные изменения будут способствовать развитию научного потенциала в энергетической отрасли, а также прозрачному и объективному распределению материальных благ, получаемых обществом от использования принадлежащих ему природных богатств.