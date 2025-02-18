Правила деятельности полигонов и учебных центров воинских частей изменят в РК
Подробности сообщили в МЧС.
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Правила деятельности полигонов и учебных центров воинских частей гражданской обороны разработаны в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 25 февраля.
Документ создан "с целью организации практических занятий по боевой подготовке и совершенствования профессиональных навыков военнослужащих воинских частей при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ".
В МЧС отметили, что "действующий порядок не регламентирует в достаточной степени процедуры оперирования, перемещения, использования, пополнения материальных ценностей оперативного резерва уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, включая порядок и условия их хранения, а также сроки его освежения".
Кроме того, Правилами ранее не был определён "имеющий место на практике порядок формирования оперативного резерва в виде лекарственных средств и изделий медицинского назначения за счёт оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых в повседневной деятельности медицинских бригад филиалов ГУ "Центр медицины катастроф".
"В результате принятия поправок ожидается повышение эффективности оперирования материальными ценностями и лекарственными средствами оперативного резерва, определения порядка их освежения и дальнейшего использования после освежения, рационального использования ресурсов и своевременное пополнения оперативного резерва", - отметили в МЧС.
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