Правила деятельности полигонов и учебных центров воинских частей гражданской обороны разработаны в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 25 февраля.

Документ создан "с целью организации практических занятий по боевой подготовке и совершенствования профессиональных навыков военнослужащих воинских частей при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ".

В МЧС отметили, что "действующий порядок не регламентирует в достаточной степени процедуры оперирования, перемещения, использования, пополнения материальных ценностей оперативного резерва уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, включая порядок и условия их хранения, а также сроки его освежения".

Кроме того, Правилами ранее не был определён "имеющий место на практике порядок формирования оперативного резерва в виде лекарственных средств и изделий медицинского назначения за счёт оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых в повседневной деятельности медицинских бригад филиалов ГУ "Центр медицины катастроф".