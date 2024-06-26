Правда, я так понял, никому не нужна - Бишимбаев

Экс-министр Куандык Бишимбаев, приговоренный к 24 годам за убийство супруги Салтанат Нукеновой, выступил в суде апелляционной инстанции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я полностью поддерживаю доводы своих адвокатов. От себя хотел добавить, что всё, что было изложено: действительно моей стороне, мне, не было дано возможности представить доказательства моей меньшей степени вины. Я об этом неоднократно говорил во время суда. Нам не дали толком даже ознакомиться со многими материалами дела. Правда, я так понял, никому не нужна. Решение уже было вынесено заранее. Всё уже было сказано. Мне остается только сказать, что поддерживаю позицию своих адвокатов", - сказал Бишимбаев.

Ранее сообщалось, адвокаты Куандыка Бишимбаева просят отменить приговор своему подзащитному. Защитник экс-министра Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов, озвучивая апелляционную жалобу, рассказал, что ему так и не дали доступ к телефону Салтанат Нукеновой во время главного судебного разбирательства.

Напомним, 13 мая 2024 года суд присяжных вынес свой вердикт в отношении Куандыка Бишимбаева, согласно которому он признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. Ему назначили 24 года лишения свободы.

Его родственника Бакытжана Байжанова суд признал виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 Уголовного Кодекса РК и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев в своей апелляционной жалобе просит переквалифицировать действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности. Второй подсудимый по делу Бахытжан Байжанов, получивший 4 года заключения, просит оправдать его ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.