Пользователи соцсетей делятся сообщением о том, что в Казахстане введён "ещё один новый штраф" за шум от детей в дневное время в размере 118 тысяч тенге. Factcheck.kz разбирался, правдивая ли это инфомация, передаёт BaigeNews.kz.

Самая ранняя публикация, которую удалось найти, вероятно, ставшая поводом для дальнейших постов на эту тему, появилась на странице vesti_pavlodar в Instagram под заголовком "За шумное поведение детей казахстанцам грозит штраф в 118 тысяч тенге". Отметим, что текст поста, в целом, не содержит недостоверной информации, но заголовок явно кликбейтный и может ввести в заблуждение.

Непонятно, на основании чего в публикации делается упор на шум, исходящий от детей, ведь в нормативах не уточняется источник звука - по сути им может быть кто или что угодно, начиная от людей и заканчивая бытовой техникой.

В самом в тексте поста vesti_pavlodar со ссылкой на МВД уточняется, что "отдельный учёт нарушений тишины, связанных с детьми не ведётся".

Кроме того, статья 425 КоАП и гигиенические нормативы не являются новыми. А поправки в этот закон, которые должны вступить в силу в марте 2025 года, наоборот, предполагают снижение штрафа для физических лиц до 20 МРП (78 640 тенге).

Стоит отметить, что в жилых домах, как правило, нет оборудования для измерения шума, что заставляет сомневаться в том, насколько эффективно может применяться данный закон. С другой стороны, существуют приложения для оценки уровня звука.

Помимо статьи 425 КоАП, в посте ссылаются на статью 437 КоАП, касающуюся нарушения тишины в ночное время (с 22:00 до 9:00 в будние дни и с 23:00 до 10:00 в выходные), что влечёт штраф в размере 5 МРП для физических лиц (19,660 тенге). В этой статье нет никаких изменений, как нет и отдельных положений, связанных с шумом от детей.

Таким образом, в Казахстане нет нового штрафа за шумное поведение детей как и вообще отдельных законов, регулирующих создаваемый детьми шум. Существуют законы, устанавливающие нормы максимального уровня шума вне зависимости от источников, но они не являются новыми.