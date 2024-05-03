Правда Байжанова не устраивает ни сторону Бишимбаева, ни потерпевших, ни гособвинителей – адвокат

Адвокат Газиз Ынтыкбаев утверждает, что показания и ответы его подзащитного Бахытжана Байжанова на множественные вопросы от участников процесса были стабильными и последовательными, передаёт BaigeNews.kz.

"С момента трагического дня вплоть до суда Байжанов последовательно повторяет одно и то же. Его показания не меняются, стабильны и последовательны. Байжанов первые показания дал как свидетель в ночь с 9 на 10 ноября без адвокатов. С тех пор по сегодняшний день он неуклонно подтверждает свои слова. Все стороны: защита Бишимбаева, прокуроры, потерпевшая сторона задавали множество вопросов Байжанову, видимо, пытаясь поймать его на лжи или противоречиях. Но вы заметили, что, несмотря на огромное давление, его показания остаются неизменными и стабильными. А знаете почему? Когда говоришь правду, невозможно запутать человека, выявить нестыковки", - отметил адвокат.

Также Ынтыкбаев предположил, почему Байжанову не верят.

"Мы видим, что правда Байжанова не устраивает ни сторону Бишимбаева, ни потерпевших, ни гособвинителей. Кто-то искренне думает, что он говорит неправду, а кому-то это просто невыгодна его правда. Но истина одна, она не выбирает его сторону. Бахытжан не может и не имеет права в угоду кого-то искажать правду", - отметил Ынтыкбаев.

Напомним, Бахытжана Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).