Главная военная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в отношении военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.

Командование ряда воинских частей министерства обороны привлекало их к ночной службе без письменного согласия, что противоречит пункту 4 статьи 76 Трудового кодекса.

В результате проверки установлено, что 205 военнослужащих незаконно исполняли обязанности в ночное время. По акту надзора прокуратуры их права восстановлены, а график службы приведён в соответствие с законодательными нормами.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.