Права военнослужащих нарушали в Казахстане
Это выявили прокуроры.
Сегодня, 16:23
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Сегодня, 16:23Сегодня, 16:23
47Фото: baigenews.kz
Главная военная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в отношении военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.
Командование ряда воинских частей министерства обороны привлекало их к ночной службе без письменного согласия, что противоречит пункту 4 статьи 76 Трудового кодекса.
В результате проверки установлено, что 205 военнослужащих незаконно исполняли обязанности в ночное время. По акту надзора прокуратуры их права восстановлены, а график службы приведён в соответствие с законодательными нормами.
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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