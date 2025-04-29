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Права военнослужащих нарушали в Казахстане

Это выявили прокуроры.

Сегодня, 16:23
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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Фото: baigenews.kz

Главная военная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в отношении военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.

Командование ряда воинских частей министерства обороны привлекало их к ночной службе без письменного согласия, что противоречит пункту 4 статьи 76 Трудового кодекса.

В результате проверки установлено, что 205 военнослужащих незаконно исполняли обязанности в ночное время. По акту надзора прокуратуры их права восстановлены, а график службы приведён в соответствие с законодательными нормами.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

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