"Нарушения выразились в превышении предельного количества сверхурочных работ, сокращении продолжительности междусменного отдыха и непредоставления выходных дней водителям. Такие действия перевозчика влияют на безопасность дорожного движения и ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан", - сообщили в надзорном органе.