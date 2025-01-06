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Права водителей автобусов грубо нарушали в Алматы

Действия перевозчика влияли на безопасность дорожного движения.

Сегодня, 15:31
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:31
Сегодня, 15:31
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Фото: baigenews.kz

Прокуроры выявили нарушения трудового законодательства, повлекшие ущемление конституционных прав 1 656 водителей автобусов крупнейшего пассажирского перевозчика в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Нарушения выразились в превышении предельного количества сверхурочных работ, сокращении продолжительности междусменного отдыха и непредоставления выходных дней водителям. Такие действия перевозчика влияют на безопасность дорожного движения и ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан", - сообщили в надзорном органе.

По результатам анализа перевозчика привлекли к административной ответственности, по акту надзора допущенные нарушения устранены, трудовые права работников восстановлены.   

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