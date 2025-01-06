Права водителей автобусов грубо нарушали в Алматы
Действия перевозчика влияли на безопасность дорожного движения.
Сегодня, 15:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:31Сегодня, 15:31
248Фото: baigenews.kz
Прокуроры выявили нарушения трудового законодательства, повлекшие ущемление конституционных прав 1 656 водителей автобусов крупнейшего пассажирского перевозчика в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"Нарушения выразились в превышении предельного количества сверхурочных работ, сокращении продолжительности междусменного отдыха и непредоставления выходных дней водителям. Такие действия перевозчика влияют на безопасность дорожного движения и ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан", - сообщили в надзорном органе.
По результатам анализа перевозчика привлекли к административной ответственности, по акту надзора допущенные нарушения устранены, трудовые права работников восстановлены.
Самое читаемое
- Массовое ДТП на трассе Астана – Щучинск: кто заплатит за повреждение 95 автомобилей
- Сотрудники КНБ и полиции пресекли деятельность 19 ОПГ в Казахстане
- Автомобиль с людьми провалился под лёд в Карагандинской области
- Метапневмовирус в Казахстане: Что нужно знать об инфекции
- Авто с людьми упало с обрыва в Иртыш во время гонок