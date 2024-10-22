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Права сельских работников грубо нарушались в СКО

Сегодня, 10:12
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Права сельских работников грубо нарушались в СКО Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12
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В рамках анализа выявлены грубейшие нарушения прав работников, выразившиеся в необеспечении их мерами социальной поддержки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  прокуратуру региона.

В Кызылжарском, Г.Мусрепова, Мамлютском, Шал акына, Тайыншинском районах вопреки требованиям Закона РК "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" для 5 тыс специалистов в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, проживающих в сельской местности не предусматривались выплаты социальной помощи на оплату коммунальных услуг и приобретение топлива.

По акту прокурорского надзора в решениях маслихатов предусмотрели вышеназванные выплаты, в настоящее время местными исполнительными органами выделены бюджетные средства на сумму 115,1 млн тенге для специалистов.

На сегодняшний день производится выплата социальной помощи в размере 2 МРП.

Как результат, принятыми мерами удалось защитить права работников, проживающих в сельских территориях.

 

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