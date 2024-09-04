Права потребителей будут защищать и в онлайн-торговле

В рамках нового законопроекта вводится защита прав потребителей в онлайн-торговле, передаёт BaigeNews. В этой связи на электронных торговых площадках должны будут предусмотреть внутренние процедуры допуска для продавцов. В рамках них будут заключаться договоры по соблюдению требований по защите прав потребителей.

При поступлении жалобы потребителя на продавца электронная торговая площадка должна будет принять меры по восстановлению прав потребителя.

Данная норма позволит уполномоченному органу привлекать бизнесменов к административной ответственности за нарушение законодательства о регулировании торговой деятельности. Например, отказ от предоставления покупателю необходимой информации о товаре, гарантийных обязательствах и порядке предъявления претензий повлечет штраф от 6 до 30 МРП для предпринимателей. Физлицам же грозит предупреждение или штраф в размере 2 МРП.