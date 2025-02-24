Права покупателей авто нарушали в Астане
В дело вмешалось АЗРК.
Сегодня, 21:18
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Сегодня, 21:18Сегодня, 21:18
163Фото: allur.kz
Нарушения антимонопольного законодательства выявили в действиях ТОО "Allur Auto Astana", передаёт BaigeNews.kz.
"Установлено, что компания ограничивала права покупателей, лишая их гарантии на автомобиль в случае замены моторного масла и проведения техобслуживания в независимых сервисных центрах. Таким образом, создавались препятствия для развития конкуренции на рынке автосервисных услуг и нарушались права потребителей", - сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Астана.
Ведомство направило уведомление в адрес компании о необходимости устранения нарушений.
Теперь покупатели могут обслуживать свои автомобили как в авторизованных, так и в независимых сервисных центрах без потери гарантии.
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