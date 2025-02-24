Нарушения антимонопольного законодательства выявили в действиях ТОО "Allur Auto Astana", передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что компания ограничивала права покупателей, лишая их гарантии на автомобиль в случае замены моторного масла и проведения техобслуживания в независимых сервисных центрах. Таким образом, создавались препятствия для развития конкуренции на рынке автосервисных услуг и нарушались права потребителей", - сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Астана.

Ведомство направило уведомление в адрес компании о необходимости устранения нарушений.

Теперь покупатели могут обслуживать свои автомобили как в авторизованных, так и в независимых сервисных центрах без потери гарантии.