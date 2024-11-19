Права онкобольных грубо нарушали в ЗКО
Работников онкодиспансера наказали за упущения.
Сегодня, 16:46
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Сегодня, 16:46Сегодня, 16:46
34Фото: baigenews.kz
В Западно-Казахстанской области прокуроры проанализировали соблюдение медорганизациями прав граждан с онкологическими заболеваниями. Выявлены системные нарушения, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что 58 граждан, имеющих онкологические заболевания и стойкое нарушение функций организма, не получили инвалидность. Вопреки требованиям, медработники не направляли их на медико-социальную экспертизу, что привело к нарушению конституционных прав граждан.
По акту прокурорского надзора готовятся материалы для направления онкобольных лиц на экспертизу.
За допущенные нарушения виновные должностные лица онкологического диспансера привлечены к дисциплинарной ответственности.
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