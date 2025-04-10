Главной военной прокуратурой проведен анализ практики привлечения к материальной ответственности военнослужащих срочной службы и курсантов военных учебных заведений, передаёт BaigeNews.kz.

Результаты показали, что в некоторых воинских частях и военных ВУЗах с военнослужащими и курсантами заключались договоры о полной материальной ответственности, что нарушало их права.

"Согласно действующему законодательству, военнослужащие срочной службы и курсанты несут ответственность за причинение ущерба по неосторожности только в пределах пятимесячного денежного довольствия, которое на сегодняшний день составляет 17 695 тенге. Однако на основании незаконно заключенных договоров командование в ряде случаев требовало от военнослужащих полного возмещения ущерба даже в тех ситуациях, когда ущерб был причинен по неосторожности, что создавало предпосылки для необоснованных судебных исков ивовлечения солдат, курсантов в орбиту гражданского судопроизводства", - говорится в сообщении.

В результате вмешательства Главной военной прокуратуры права военнослужащих и курсантов восстановлены. Более тысячи заключенных с ними договоров о полной материальной ответственности расторгнуты. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.