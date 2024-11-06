Права инвалидов: глава Правительства поручил пересмотреть стандарты строительства
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Премьер-министр заявил, что нжно пересмотреть действующие стандарты строительства, усилить контроль за соблюдением норм, передаёт BaigeNews.kz.
На сегодня в Казахстане к потребностям лиц с инвалидностью адаптировано 45% инфраструктуры.
Премьер-министр подчеркнул, что важно проводить качественную работу в этом направлении для достижения реального эффекта.
"Некоторые пандусы и спуски не смогут преодолеть родители с детскими колясками. Специальные лифты и подъемники не работают. Перейти дорогу мешают высокие бордюры. Получается, что работа для улучшения среды для людей с инвалидностью ведется, но много в ней формализма.
Необходимо активизировать работу по адаптации объектов под нужды лиц с инвалидностью, пожилых людей. Особенно это касается социальных объектов, аптек, продуктовых магазинов и торговых центров. Министерству промышленности и строительства поручаю пересмотреть действующие стандарты, чтобы повысить качество и ответственность участников строительства. Нужен контроль за соблюдением норм", – отметил Олжас Бектенов.
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