Права инвалидов: глава Правительства поручил пересмотреть стандарты строительства

Премьер-министр заявил, что нжно пересмотреть действующие стандарты строительства, усилить контроль за соблюдением норм, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодня в Казахстане к потребностям лиц с инвалидностью адаптировано 45% инфраструктуры.

Премьер-министр подчеркнул, что важно проводить качественную работу в этом направлении для достижения реального эффекта.

"Некоторые пандусы и спуски не смогут преодолеть родители с детскими колясками. Специальные лифты и подъемники не работают. Перейти дорогу мешают высокие бордюры. Получается, что работа для улучшения среды для людей с инвалидностью ведется, но много в ней формализма.

Необходимо активизировать работу по адаптации объектов под нужды лиц с инвалидностью, пожилых людей. Особенно это касается социальных объектов, аптек, продуктовых магазинов и торговых центров. Министерству промышленности и строительства поручаю пересмотреть действующие стандарты, чтобы повысить качество и ответственность участников строительства. Нужен контроль за соблюдением норм", – отметил Олжас Бектенов.