Права бизнеса защитили прокуроры в СКО
Судом первой инстанции не учтено выполнение поставщиком работ на 80 % без замечаний.
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В Северо-Казахстанской области надзорным органом в рамках анализа выявлены грубейшие нарушения прав предпринимателя путем вынесения незаконного судебного акта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру СКО.
"Так, Департаментом внутреннего государственного аудита по СКО (далее - Департамент) проведен аудит по соблюдению законодательства о государственных закупках, в ходе которого установлено необоснованное применение способа закупки из одного источника путем прямого заключения договора (сумма закупки 700 млн тенге).
Департаментом подано исковое заявление в суд о признании недействительным договора на услуги по системе управления и установке уличного освещения, заключенного между Отделом архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына и ТОО "SAB BARAKAT". Решением специализированного экономического суда от 18 июля 2024 года иск удовлетворен, договор о государственных закупках признан недействительным", - говорится в сообщении.
При этом судом первой инстанции не учтено выполнение поставщиком работ на 80 % без замечаний.
"Только после вмешательства надзорного органа судебный акт отменен, 29 октября 2024 года судебной коллегией по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда вынесено новое решение, в соответствии с которым договор о государственных закупках оставлен в силе", - проинформировали в прокуратуре СКО.
В результате защищено право предпринимателя ТОО "SAB BARAKAT".
Напомним, в Казахстане усилят ответственность чиновников за вмешательство в бизнес.