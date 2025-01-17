В Северо-Казахстанской области надзорным органом в рамках анализа выявлены грубейшие нарушения прав предпринимателя путем вынесения незаконного судебного акта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру СКО.

"Так, Департаментом внутреннего государственного аудита по СКО (далее - Департамент) проведен аудит по соблюдению законодательства о государственных закупках, в ходе которого установлено необоснованное применение способа закупки из одного источника путем прямого заключения договора (сумма закупки 700 млн тенге).

Департаментом подано исковое заявление в суд о признании недействительным договора на услуги по системе управления и установке уличного освещения, заключенного между Отделом архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына и ТОО "SAB BARAKAT". Решением специализированного экономического суда от 18 июля 2024 года иск удовлетворен, договор о государственных закупках признан недействительным", - говорится в сообщении.