Права беременных пациенток нарушали в 30 поликлиниках Актау

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Антимонопольщики обнаружили нарушения прав беременных пациенток в медучреждениях Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Специалисты территориального департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК провели анализ состояния конкуренции на рынке лабораторных услуг пренатального скрининга и выявления рака шейки матки в рамках ОСМС и ГОБМП.

В результате выявили факты злоупотребления монопольным положением в действиях 30 организаций первичной медико-санитарной помощи: 12 государственных и 18 частных поликлиник.

В ведомстве уточнили, что медорганизации не делают такие анализы сами, а направляют образцы в лаборатории, рынок которых находится в конкурентной среде.

"В Мангистауской области функционирует несколько лабораторий, проводящих анализ, имеющих соответствующие лицензии и необходимое оборудование. Пациенту должны предоставлять выбор, куда обратиться. Однако медицинские организации направляли пациентов только в одну организацию. Это привело к нарушению законных прав пациентов в свободе выбора и ограничению конкуренции на рынке лабораторных услуг", — пояснили в Антимонопольном департаменте.

В адрес 30-ти медицинских организаций направлены уведомления с требованием устранить нарушения.

Между тем, в январе антимонопольщики выявили аналогичное нарушение при проверке анализов крови беременных женщин.